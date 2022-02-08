Раскрыта личность нового мужчины из Instagram Волочковой

Журналисты Федерального агентства новостей установили личность нового мужчины из Instagram-аккаунта Анастасии Волочковой, чьим видео с котом балерина поделилась в социальной сети. Им оказался обычный стилист Тимур Яцук.

Фото: Instagram Instagram

По данным ФАН, мужчина работает в салоне, который не является его. Согласно портфолио Яцука, Волочкова сейчас его единственная звездная клиентка. Ранее его услугами также пользовалась певица Азиза, в остальном к нему приходят обычные женщины. Но только к балерине стилист приезжает на дом.

Насколько близок Яцук с Волочковой неизвестно. Он свои отношения с балериной не открывает широкой публике, как и она. При этом стилист с удовольствием расчесывает ее кота.

Журналисты ФАН предположили, что именно на почве любви к этим животным Волочкова и Яцук могли сойтись. Стилист часто делает репосты адресов приютов для бездомных кошек, фотографии милых котят и восхищается волонтерами, которые помогают им.

Авторы статьи также обратили внимание на то, что неизвестность Яцука и его невысокий заработок давно никак не останавливают Волочкову, ведь в ее списке уже были и шофер, и банщик.