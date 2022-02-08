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1 час назад

Вдова Бориса Грачевского отказалась судиться за права на «Ералаш»

Вероника Полынина

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская отозвала иск к руководству «Ералаша». Об этом она сообщила в Instagram.

Вдова Бориса Грачевского отказалась судиться за права на «Ералаш»
Фото: ТАССТАСС

«Я устала от звонков и расспросов всех СМИ, я устала вообще…. Очень устала! И сегодня мы забрали свой иск! С моей стороны нет исков! Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет! Я выполнила свое обещание! Ко мне больше с расспросами можно не обращаться! Все остальные иски совсем с других сторон, так что туда и звоните) Мы хотим все закончить миром!» - написала Белоцерковская.

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский умер в январе 2021 года от последствий коронавируса. После смерти режиссера владельцем «Ералаша» стал его партнер Аркадий Григорян. Екатерина Белоцерковская заявила, что обнаружила поддельную подпись супруга в документах, по которым 50% доли в «Ералаше» перешли в руки Григоряна.

Наследники Грачевского обратились в суд, чтобы определись свои доли в ООО «Ералаш».

Григорян подал к Белоцерковской иск из-за обвинений в подделке подписей, а также потребовал взыскать с вдовы и других наследников Грачевского 18,5 млн рублей, которые основатель киножурнала когда-то брал в долг у ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш».

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