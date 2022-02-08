Вдова Бориса Грачевского отказалась судиться за права на «Ералаш»

«Я устала от звонков и расспросов всех СМИ, я устала вообще…. Очень устала! И сегодня мы забрали свой иск! С моей стороны нет исков! Я хочу только мира и очень надеюсь, что так и будет! Я выполнила свое обещание! Ко мне больше с расспросами можно не обращаться! Все остальные иски совсем с других сторон, так что туда и звоните) Мы хотим все закончить миром!» - написала Белоцерковская.