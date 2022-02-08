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34 минуты назад

Моргенштерн опроверг информацию о своей эмиграции

Москва24

Рэпер Моргенштерн опроверг информацию о своей эмиграции.

Моргенштерн опроверг информацию о своей эмиграции
Фото: ТАССТАСС

"Россия от меня так легко не отделается", – написал Моргенштерн в Instagram, выложив фото с новостью о своей эмиграции.

До этого в СМИ появилась информация, что Моргенштерн решил продать в России свое имущество и бизнес и переехать жить в Дубай.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну.

Юрист Мария Ярмуш рассказала, что заявление главы СК РФ не является процессуальным решением в отношении Моргенштерна. По ее словам, Бастрыкиным всего лишь была дана оценка его поведения.

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