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46 минут назад

Ажелика Агурбаш: «Лера Кудрявцева подставила меня»

Елена Прошина

Анжелика Агурбаш обвинила Леру Кудрявцеву в «наглом и бессовестном» поступке. По словам бывшей солистки группы «Верасы», телеведущая подставила ее на шоу «Секрет на миллион», обнажив всю «грязь» личной жизни, хотя обещала этого не делать, передает BLITZ+.

Ажелика Агурбаш: «Лера Кудрявцева подставила меня»
Фото: InstagramInstagram

Согласившаяся принять участие в проекте Кудрявцевой на «НТВ» Агурбаш рассказала о многих нелицеприятных вещах. В частности, певица на съемках обвинила экс-супруга Николая Агурбаша в жестокости. По ее словам, во время вспышек агрессии бизнесмен избивал своих сотрудников и сажал их в собачью будку за непослушание. Также Агурбаш поведала на шоу о своем побеге с сыном от мужа: его особняк она покинула с пустыми руками, в результате чего ей пришлось распродавать свои драгоценности, чтобы снимать жилье.

Однако рассказав все это, певица по окончании съемок попросила Кудрявцеву вырезать лишнее, чтобы в эфире не было никакой грязи. И телеведущая пообещала выполнить просьбу Агурбаш. Но в итоге что-то пошло не так и программа привела певицу в ступор, после чего она набросилась на Кудрявцеву с обвинениями.

«В конце программы я по-человечески попросила Леру, чтобы не было никакой грязи. Потому что в передаче снимаются прежде всего мои дети. И она лично мне это обещала, но то, что в итоге я увидела в эфире, конечно, меня повергло в какой-то ступор. Я не понимаю, как можно так нагло поступать с людьми, бессовестно», — сказала BLITZ+ Агурбаш.

Певица подчеркнула, что поведение Кудрявцевой оскорбило ее до слез.

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