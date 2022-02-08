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55 минут назад

«Все наладилось»: как живет тяжелобольной Вячеслав Зайцев

Елена Прошина

Знакомая модельера Вячеслава Зайцева Лючана Гарафутдинова сообщила, что кутюрье проходит реабилитацию, пишет Телепрограмма.про.

«Все наладилось»: как живет тяжелобольной Вячеслав Зайцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лючана Гарафутдинова - одна из авторов неоднозначно воспринятых роликов с участием тяжелобольного Зайцева, которые она вместе с другими членами своей семьи публиковала в TikTok. Она рассказала что кутюрье чувствует себя хорошо, планирует отметить день рождения и уже обдумывает список гостей.

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«У Вячеслава Михайловича, слава Богу, все наладилось. После нашей истории с ТикТок на него наконец обратили внимание. Сейчас Вячеслав Михайлович проходит реабилитацию. К нему уже приезжают гости, друзья. Наконец разрешилась ситуация с Домом моды, и все под контролем», — сказала Лючана Гарафутдинова.

По ее словам, Зайцев готовит новые проекты, он постоянно творит и не останавливается.

Она считает, что ее семья несправедливо подверглась нападкам из-за скандальных роликов. Ее, ее мать Галину и брата Тимура, обвиняли в том, что они используют Зайцева в корыстных целях. Лючана эти обвинения отвергает и считает, что ее семья в этой истории пострадала.

"Что касается мамы, то сейчас она уехала отдыхать в Ессентуки. Все-таки история с Вячеславом Михайловичем сказалась на ее здоровье. В какой-то степени мы принесли себя в жертву, благодаря которой Вячеслав Михайлович живет спокойной сытой жизнью", - отметила Лючана.

При этом она подчеркнула, что с Зайцевым семья сохраняет прекрасные отношения.

"У нас с Вячеславом Михайловичем как были хорошие отношения, так и продолжаются... Скоро у него день рождения, и мы приглашены, что радует. В общем, все будем там. Мы постоянно навещаем Вячеслава Михайловича в его усадьбе. Привозим вкусные и полезные подарки. Просто поддерживаем его – энергетически, психологически. Мы очень любим общаться и по-прежнему снимаем хорошие, добрые, замечательные видео. Возвращаясь к теме ТикТока, если у Вячеслава Михайловича какие-то болезни, недуги, это же не значит, что он не имеет права себя показать аудитории. Радует, что отчасти и мы поспособствовали его яркому появлению", - добавила Гарафутдинова.

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