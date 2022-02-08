«Все наладилось»: как живет тяжелобольной Вячеслав Зайцев

"У нас с Вячеславом Михайловичем как были хорошие отношения, так и продолжаются... Скоро у него день рождения, и мы приглашены, что радует. В общем, все будем там. Мы постоянно навещаем Вячеслава Михайловича в его усадьбе. Привозим вкусные и полезные подарки. Просто поддерживаем его – энергетически, психологически. Мы очень любим общаться и по-прежнему снимаем хорошие, добрые, замечательные видео. Возвращаясь к теме ТикТока, если у Вячеслава Михайловича какие-то болезни, недуги, это же не значит, что он не имеет права себя показать аудитории. Радует, что отчасти и мы поспособствовали его яркому появлению", - добавила Гарафутдинова.