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1 час назад

Тина Канделаки станет новым гендиректором ТНТ

Вероника Полынина

Новым генеральным директором телеканала ТНТ станет Тина Канделаки, пишет РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

Тина Канделаки станет новым гендиректором ТНТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нынешний руководитель канала, автор концепции «Дома – 2» Роман Петренко уходит со своего поста и станет советником генерального директора холдинга «Газпром – Медиа» Александра Жарова.

Тина Канделаки сейчас занимает должность управляющего директора развлекательного подразделения «Газпром - Медиа» и отвечает за телеканалы ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2.

Официально информация о будущих перестановках в руководстве «Газпром – Медиа» пока не подтверждена.

В декабре 2021 года стало известно об уходе с позиции генпродюсера ТНТ Александра Дулерайна, работавшего на канале с 2002 года. Должность занял его заместитель Аркадий Водахов.

Источники РБК сообщают, что Роману Петренко и Александру Дулерайну предложили стать сотрудниками новой продакшн-компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

Тина Канделаки в 2015 - 2021 годах была генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ».

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