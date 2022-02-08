Тина Канделаки станет новым гендиректором ТНТ

Новым генеральным директором телеканала ТНТ станет Тина Канделаки, пишет РБК со ссылкой на источники на медиарынке.

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Нынешний руководитель канала, автор концепции «Дома – 2» Роман Петренко уходит со своего поста и станет советником генерального директора холдинга «Газпром – Медиа» Александра Жарова.

Тина Канделаки сейчас занимает должность управляющего директора развлекательного подразделения «Газпром - Медиа» и отвечает за телеканалы ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Суббота», ТНТ4 и 2х2.

Официально информация о будущих перестановках в руководстве «Газпром – Медиа» пока не подтверждена.

В декабре 2021 года стало известно об уходе с позиции генпродюсера ТНТ Александра Дулерайна, работавшего на канале с 2002 года. Должность занял его заместитель Аркадий Водахов.

Источники РБК сообщают, что Роману Петренко и Александру Дулерайну предложили стать сотрудниками новой продакшн-компании Originals Production, которую в январе 2022 года создали Национальная медиа группа и основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.