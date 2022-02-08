Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Певица Светлана Лобода повторно заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram, продемонстрировав подписчикам положительный тест на COVID-19.
«Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением», - написала артистка.
Она объявила о переносе концерта в Минске, который должен был состояться 4 марта.
«Пока буду лечиться», - пообещала певица.
Светлана Лобода болела коронавирусом в апреле 2021 года. Из-за вируса певице пришлось перенести несколько концертов.
Ранее СМИ раскрыли имя возлюбленного Лободы. Им оказался женатый украинский миллиардер Артур Гранц. По информации «Комсомольской правды», в прошлом году Гранц подарил Лободе на день рождения кольцо с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов.
В этом году избранник певицы организовал для нее роскошный праздник в Арабских Эмиратах, стоимость которого оценивается примерно в 15 млн рублей. Вечеринка завершилась фейерверком с надписью на огненном круге: «Я люблю тебя».