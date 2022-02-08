Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Певица Светлана Лобода повторно заразилась коронавирусом. Об этом она рассказала в Instagram, продемонстрировав подписчикам положительный тест на COVID-19.

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«Друзья, я заболела. К сожалению, я не стала исключением», - написала артистка.

Она объявила о переносе концерта в Минске, который должен был состояться 4 марта.

«Пока буду лечиться», - пообещала певица.

Светлана Лобода болела коронавирусом в апреле 2021 года. Из-за вируса певице пришлось перенести несколько концертов.

Ранее СМИ раскрыли имя возлюбленного Лободы. Им оказался женатый украинский миллиардер Артур Гранц. По информации «Комсомольской правды», в прошлом году Гранц подарил Лободе на день рождения кольцо с большим бриллиантом за полтора миллиона долларов.