Собчак ответила на обвинения Виктории Бони

«Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа "когда последний раз виделись — это было во время оргии"», — написала Собчак.

При этом обвинения в употреблении наркотиков начала именно телеведущая. В своем новом видеовыпуске новостей на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она подняла тему удивительной диеты Бони с помощью кактуса Сан Педро. По словам Собчак, растение является галлюциногенным, содержащим мескалин, который запрещен во многих странах.

Ответ от экс-звезды «Дома-2» на это не заставил себя ждать. В своем Instagram-аккаунте Боня заявила, что мескалин является одним из алкалоидов (органическим соединением природного происхождения), который содержится в кактусе Сан Педро. А кроме этого блогерша вспомнила о последнем звонке ей от Собчак, произошедшем много лет назад. Тогда, по словам Бони, телеведущая узнавала у нее, где достать «белого».