Собчак ответила на обвинения Виктории Бони

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на обвинения экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони в употреблении наркотиков.
«Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа "когда последний раз виделись — это было во время оргии"», — написала Собчак.
При этом обвинения в употреблении наркотиков начала именно телеведущая. В своем новом видеовыпуске новостей на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она подняла тему удивительной диеты Бони с помощью кактуса Сан Педро. По словам Собчак, растение является галлюциногенным, содержащим мескалин, который запрещен во многих странах.
«Твой личный наблюдающий нарколог, Ксения Собчак», — завершила свое выступление в адрес Бони в видео телеведущая.
Ответ от экс-звезды «Дома-2» на это не заставил себя ждать. В своем Instagram-аккаунте Боня заявила, что мескалин является одним из алкалоидов (органическим соединением природного происхождения), который содержится в кактусе Сан Педро. А кроме этого блогерша вспомнила о последнем звонке ей от Собчак, произошедшем много лет назад. Тогда, по словам Бони, телеведущая узнавала у нее, где достать «белого».
«Я готова стать твоим личным наркологом», — также закончила свое выступление экс-звезда «Дома-2».
Еще, «справедливости ради», Боня предложила Собчак пройти вместе с ней тест на наркотики.