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49 минут назад

Собчак ответила на обвинения Виктории Бони

Елена Прошина

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале ответила на обвинения экс-звезды «Дома-2» Виктории Бони в употреблении наркотиков.

Собчак ответила на обвинения Виктории Бони
Фото: InstagramInstagram

«Фантазии Бони все красочней, скоро будет типа "когда последний раз виделись — это было во время оргии"», — написала Собчак.

При этом обвинения в употреблении наркотиков начала именно телеведущая. В своем новом видеовыпуске новостей на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» она подняла тему удивительной диеты Бони с помощью кактуса Сан Педро. По словам Собчак, растение является галлюциногенным, содержащим мескалин, который запрещен во многих странах.

«Твой личный наблюдающий нарколог, Ксения Собчак», — завершила свое выступление в адрес Бони в видео телеведущая.

Ответ от экс-звезды «Дома-2» на это не заставил себя ждать. В своем Instagram-аккаунте Боня заявила, что мескалин является одним из алкалоидов (органическим соединением природного происхождения), который содержится в кактусе Сан Педро. А кроме этого блогерша вспомнила о последнем звонке ей от Собчак, произошедшем много лет назад. Тогда, по словам Бони, телеведущая узнавала у нее, где достать «белого».

«Я готова стать твоим личным наркологом», — также закончила свое выступление экс-звезда «Дома-2».

Еще, «справедливости ради», Боня предложила Собчак пройти вместе с ней тест на наркотики.

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