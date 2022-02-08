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12 минут назад

Заворотнюк навредила здоровью сильными препаратами

Popcake.tv

Три года назад актриса Анастасия Заворотнюк начала жаловаться на головные боли. Полное обследование показало, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» онкология. Медики диагностировали глиобластому. Однако в этот период ужасно себя чувствовала не только Заворотнюк, но и ее дочь. У себя в микроблоге в Instagram она призналась, что впала в глубокую депрессию, когда увидела, как «сгорает» ее мать.

Заворотнюк навредила здоровью сильными препаратами
Фото: InstagramInstagram

Из-за сильных душевных страданий Анна сильно навредила своему здоровью. У нее начались изменения психики. Изначально бороться с проблемой она хотела самостоятельно. Анна сама выбрала лекарства и принимала их в течение года. Сильные препараты только навредили молодому организму.

Только после помощи специалистов состояние девушки начало улучшаться. Однако и сейчас она иногда чувствует то полное опустошение, то неожиданный прилив сил. Сейчас Анна делает все, чтобы жить счастливой жизнь. По ее словам, именно этого хотела Анастасия Заворотнюк. Ведь каждая мать желает счастье своему ребенку. Ранее Анна рассказала, как ее раздражают обвинения в том, что она путешествует, пока звездная мама находится на грани жизни и смерти.

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