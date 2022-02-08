Заворотнюк навредила здоровью сильными препаратами

Три года назад актриса Анастасия Заворотнюк начала жаловаться на головные боли. Полное обследование показало, что у звезды сериала «Моя прекрасная няня» онкология. Медики диагностировали глиобластому. Однако в этот период ужасно себя чувствовала не только Заворотнюк, но и ее дочь. У себя в микроблоге в Instagram она призналась, что впала в глубокую депрессию, когда увидела, как «сгорает» ее мать.

Фото: Instagram Instagram

Из-за сильных душевных страданий Анна сильно навредила своему здоровью. У нее начались изменения психики. Изначально бороться с проблемой она хотела самостоятельно. Анна сама выбрала лекарства и принимала их в течение года. Сильные препараты только навредили молодому организму.