Старший сын Пореченкова попал в страшную аварию

Старший сын Михаила Пореченкова актер Владимир Любимцев чудом выжил в страшной аварии. Об этом он рассказал в сторис Instagram.
Любимцев опубликовал фото до и после аварии, на которых видно полностью смятые капот и багажник автомобиля.
Артист сообщил, что ехал в машине с сестрой, которая перед столкновением успела сказать «спаси и сохрани». Он же нецензурно выругался.
К счастью, ни Владимир, ни его сестра не пострадали.
«Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо», - написал Любимцев.
Владимир Любимцев — внебрачный и самый старший ребенок Михаила Пореченкова. Он появился на свет в 1989 году в Таллине. Сына Михаилу родила его гражданская жена Ирина Любимцева. Несмотря на наличие общего ребенка, Любимцева и Пореченков расстались. Сын Владимир остался с матерью в Таллине. Сейчас Владимир живет в Москве, снимается в кино и играет в МХТ имени Чехова.