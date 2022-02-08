Старший сын Пореченкова попал в страшную аварию

Старший сын Михаила Пореченкова актер Владимир Любимцев чудом выжил в страшной аварии. Об этом он рассказал в сторис Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Любимцев опубликовал фото до и после аварии, на которых видно полностью смятые капот и багажник автомобиля.

Артист сообщил, что ехал в машине с сестрой, которая перед столкновением успела сказать «спаси и сохрани». Он же нецензурно выругался.

К счастью, ни Владимир, ни его сестра не пострадали.

«Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо», - написал Любимцев.