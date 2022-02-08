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30 минут назад

Старший сын Пореченкова попал в страшную аварию

Вероника Полынина

Старший сын Михаила Пореченкова актер Владимир Любимцев чудом выжил в страшной аварии. Об этом он рассказал в сторис Instagram.

Старший сын Пореченкова попал в страшную аварию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Любимцев опубликовал фото до и после аварии, на которых видно полностью смятые капот и багажник автомобиля.

Артист сообщил, что ехал в машине с сестрой, которая перед столкновением успела сказать «спаси и сохрани». Он же нецензурно выругался.

К счастью, ни Владимир, ни его сестра не пострадали.

«Итог: все живы, здоровы! Маленькое чудо», - написал Любимцев.

Владимир Любимцев — внебрачный и самый старший ребенок Михаила Пореченкова. Он появился на свет в 1989 году в Таллине. Сына Михаилу родила его гражданская жена Ирина Любимцева. Несмотря на наличие общего ребенка, Любимцева и Пореченков расстались. Сын Владимир остался с матерью в Таллине. Сейчас Владимир живет в Москве, снимается в кино и играет в МХТ имени Чехова.

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