Максим Леонидов изменился до неузнаваемости

Певец Максим Леонидов, известный по хиту «Девочка-видение», изменился до неузнаваемости. Музыкант похудел, отпустил усы и бороду. Накануне своего юбилея Леонидов в дистанционном формате принял участие в пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает «Комсомольская правда».
За последние 20 лет о певце, чьи песни в 90-х звучали в каждом доме, не было ничего слышно. Но накануне своего 60-летия Леонидов все же решил выйти на связь и даже провести два концерта: 13 февраля в Санкт-Петербурге, 15 февраля — в Москве.
Первым, что бросилось в глаза журналистам на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» стала внешность музыканта, которая изменилась практически до неузнаваемости — он похудел, отпустил усы и бороду. Кроме того на свой возраст Леонидов совсем не выглядит, певец старается держать форму.
«Я не могу сказать, что я оголтелый приверженец здорового образа жизни. Но с годами появляется потребность в физических нагрузках, долгих прогулках. Я много лет ограничиваю себя в еде, потому что иначе я просто безобразно расползусь. Так что время от времени исключаю сахар, тяжелые углеводы», — приводятся в материале слова Леонидова.
Говоря о предстоящих концертах, музыкант отметил, что в программе обязательно будут, как его старые нашумевшие хиты, так и новые песни. При этом, по словам Леонидова, в последние годы его больше интересует работа над мюзиклами, а не пение.
«За четыре года я выпустил пять мюзиклов — какие-то из них идут на сценах Москвы и Петербурга, какие-то уже сошли со сцены, третьи еще в стадии постановки. Это то, чем я занят большую часть времени. Но это не значит, что я бросил писать песни. Вот в апреле выйдет мюзикл "Я ненавижу Гамлета", у меня немножко проветрится голова и я смогу заниматься музыкой. Но планировать гастрольный тур пока не буду — в последние два года это неблагодарное занятие...» — отметил Леонидов.
В настоящее время певец женат на 42-летней актрисе Театра Ленсовета Александре Камчатовой, которая стала для него третьей супругой. Они воспитывают сына Леонида и дочь Марию. Первому скоро исполнится 14 лет, он занимается музыкой, с 11 лет играя на бас-гитаре и выступая в собственной группе, а также на концертах отца. Оканчивающая же 11 класс дочь Мария планирует поступать на дизайнерский факультет, поделился на пресс-конференции Леонидов.