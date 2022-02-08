Максим Леонидов изменился до неузнаваемости

«За четыре года я выпустил пять мюзиклов — какие-то из них идут на сценах Москвы и Петербурга, какие-то уже сошли со сцены, третьи еще в стадии постановки. Это то, чем я занят большую часть времени. Но это не значит, что я бросил писать песни. Вот в апреле выйдет мюзикл "Я ненавижу Гамлета", у меня немножко проветрится голова и я смогу заниматься музыкой. Но планировать гастрольный тур пока не буду — в последние два года это неблагодарное занятие...» — отметил Леонидов.