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1 час назад

У Гордон украли сережки за миллионы рублей

Алиса Селезнёва

Адвокат Екатерина Гордон заявила в полицию о краже у нее сережек стоимостью несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У Гордон украли сережки за миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, адвокат подозревает в краже новую домработницу, которую наняла на время отпуска своей постоянной помощницы по хозяйству.

«Всего через несколько дней после начала карьеры новая домработница куда-то исчезла. А вместе с ней и сережки с драгоценными камнями», - пишет Baza.

При этом Екатерина Гордон уверена, что украшения были дома. Адвокат обратилась с заявлением в полицию, правоохранители проводят проверку.

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Ранее актриса Ольга Тумайкина выяснила, что ее ограбила домработница, нанятая ею по объявлению. Актриса заявила в полицию о пропаже как украшений, в том числе сережек и перстней, так и парфюмерии. Были украдены и наручные часы с дарственной надписью от руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Общая сумма ущерба составила 780 тыс. рублей.

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