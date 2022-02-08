У Гордон украли сережки за миллионы рублей

Адвокат Екатерина Гордон заявила в полицию о краже у нее сережек стоимостью несколько миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным канала, адвокат подозревает в краже новую домработницу, которую наняла на время отпуска своей постоянной помощницы по хозяйству.

«Всего через несколько дней после начала карьеры новая домработница куда-то исчезла. А вместе с ней и сережки с драгоценными камнями», - пишет Baza.

При этом Екатерина Гордон уверена, что украшения были дома. Адвокат обратилась с заявлением в полицию, правоохранители проводят проверку.