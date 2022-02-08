В «Ленкоме» озвучили зарплату Поргиной

«Она сама недавно написала заявление, согласившись с нашими условиями. Ложь ее в том, что она говорит: «Человек должен получать 150 тыс. рублей в театре». А за что такие деньги, если она не работает? Такие ее высказывания связаны с возрастом и, возможно, болезнью. Она забывает все доброе», - уверен директор «Ленкома».