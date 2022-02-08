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21 минуту назад

В «Ленкоме» озвучили зарплату Поргиной

Алиса Селезнёва

Актриса Людмила Поргина согласилась получать 50 % от своего предыдущего заработка, так как практически не работает. Об этом заявил Teleprogramma.pro директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер.

В «Ленкоме» озвучили зарплату Поргиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, пока был жив актер Николай Караченцов, театр 13 лет выплачивал ему и его жене Людмиле Поргиной по 250 тыс. рублей ежемесячно.

«Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тыс. рублей. Это только 50 процентов от того, что она зарабатывала раньше, когда получала 100 тыс.», - заметил он.

По словам Варшавера, Поргина сама согласилась с такими условиями, и ее зарплата была изменена законным путем.

«Она сама недавно написала заявление, согласившись с нашими условиями. Ложь ее в том, что она говорит: «Человек должен получать 150 тыс. рублей в театре». А за что такие деньги, если она не работает? Такие ее высказывания связаны с возрастом и, возможно, болезнью. Она забывает все доброе», - уверен директор «Ленкома».

Ранее Поргина заявила, что была бы не прочь получать по 150 тыс. рублей каждый месяц в качестве пенсии. По словам артистки, она бы тратила деньги на путешествия. При этом актриса отмечала, что предпочитает уезжать из России зимой, так как привыкла проводить это время в теплых странах.

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