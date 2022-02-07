В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
39 минут назад

Вопрос Норкина о НАТО заставил замолчать гостей в студии

Вероника Полынина

Телеведущий Андрей Норкин озадачил гостей программы «Место встречи» вопросом о дальнейшей судьбе НАТО.

Вопрос Норкина о НАТО заставил замолчать гостей в студии
Фото: InstagramInstagram

В ходе передачи обсуждалась тема возможного расширения Североатлантического альянса на восток и предложения России по гарантиям безопасности.

В разгар дискуссии ведущий задал вопрос, после которого на несколько секунд в студии воцарилась тишина.

«Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?» - поинтересовался Норкин.

У участников программы не оказалось единого мнения по этому поводу. Ведущему указали на сексизм и заявили, что женщина во главе Североатлантического альянса – это не конец, а «общая тенденция».

Напомним, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.

Среди претендентов на пост нового генсека называется несколько женщин: экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители