Вопрос Норкина о НАТО заставил замолчать гостей в студии

Телеведущий Андрей Норкин озадачил гостей программы «Место встречи» вопросом о дальнейшей судьбе НАТО.

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В ходе передачи обсуждалась тема возможного расширения Североатлантического альянса на восток и предложения России по гарантиям безопасности.

В разгар дискуссии ведущий задал вопрос, после которого на несколько секунд в студии воцарилась тишина.

«Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?» - поинтересовался Норкин.

У участников программы не оказалось единого мнения по этому поводу. Ведущему указали на сексизм и заявили, что женщина во главе Североатлантического альянса – это не конец, а «общая тенденция».