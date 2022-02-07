Вопрос Норкина о НАТО заставил замолчать гостей в студии

Телеведущий Андрей Норкин озадачил гостей программы «Место встречи» вопросом о дальнейшей судьбе НАТО.
В ходе передачи обсуждалась тема возможного расширения Североатлантического альянса на восток и предложения России по гарантиям безопасности.
В разгар дискуссии ведущий задал вопрос, после которого на несколько секунд в студии воцарилась тишина.
«Вы мне со всей прямотой скажите: баба во главе НАТО — это конец Североатлантического альянса или нет?» - поинтересовался Норкин.
У участников программы не оказалось единого мнения по этому поводу. Ведущему указали на сексизм и заявили, что женщина во главе Североатлантического альянса – это не конец, а «общая тенденция».
Напомним, что действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтентберг в конце 2022 года возглавит норвежский Центробанк. Срок его полномочий в альянсе истекает 30 сентября.
Среди претендентов на пост нового генсека называется несколько женщин: экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте и президент Эстонии Керсти Кальюлайд.