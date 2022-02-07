Нагиев прокомментировал слухи о возможности стать новым ведущим КВН

Актер Дмитрий Нагиев прокомментировал слухи о том, что он может стать ведущим первых игр высшей лиги КВН в новом сезоне вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. В беседе с «РИА Новости» он сказал, что все может быть, если «ему понравится и он придется ко двору».

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«Да-да, раз появились слухи, то, наверное, нет дыма без огня. Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с его», — приводятся в материале слова Нагиева.

По его словам, в данном вопросе все должны решать зрители.

«Для меня основное мерило, главное мерило — это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это», — отметил Нагиев.

Ранее в Instagram-аккаунте КВН опубликовали видео, в котором Масляков сообщил о своем заболевании COVID-19. Он также заявил, что пропустит первые игры нового сезона шоу, а на его место пригласят другого ведущего из числа «известных квнщиков или людей не чужих игре».