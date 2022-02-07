В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 75.68EUR 86.52
Войти в почту
1 час назад

«Отцепись!»: поступок сына разгневал Бари Алибасова

Вероника Полынина

Продюсер Бари Алибасов назвал «больным» сына, собравшегося жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Отношения в семьях Алибасовых и Шукшиных обсуждались на программе «Пусть говорят».

«Отцепись!»: поступок сына разгневал Бари Алибасова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

83-летняя Федосеева-Шукшина вышла в эфир по видеосвязи и прокомментировала громкое заявление Бари Алибасова-младшего, который «пригрозил» жениться на ней, чтобы спасти от дома престарелых.

«Я бы этого человека в жизни не пустила сюда, он убийца своего отца. Убийца наших отношений. Самый поганый человек», - заявила Федосеева-Шукшина.

В студии появился бывший муж артистки продюсер Бари Алибасов. Он заверил, что регулярно общается с Федосеевой-Шукшиной и будет с ней до конца своих дней несмотря на развод. При этом предложение сына жениться на бывшей мачехе он также воспринял в штыки.

«Почему он лезет в мою жизнь и Лиды? Он больной. Просто больной. Отцепись, уйди от нас. Не лезь к нам и в мою жизнь. Сынок, я хочу, чтобы ты вышел из моей жизни навсегда. И вообще не появлялся больше», - заявил Алибасов Бари-младшему.

Продюсер пообещал перебраться в дом престарелых вслед за Федосеевой-Шукшиной, чтобы не оставлять ее одну.

Напомним, в середине января стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина переехала в пансионат для пожилых людей.

Ее дочь Ольга объяснила, что у матери есть возрастные заболевания, и она должна находиться под постоянным наблюдением. Сын Бари Алибасова заявил, что готов на все, чтобы вызволить экс-супругу отца из пансионата, даже жениться на ней. В тот же день адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник сообщила, что артистка возвращается домой.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители