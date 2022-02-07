«Отцепись!»: поступок сына разгневал Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов назвал «больным» сына, собравшегося жениться на Лидии Федосеевой-Шукшиной. Отношения в семьях Алибасовых и Шукшиных обсуждались на программе «Пусть говорят».

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83-летняя Федосеева-Шукшина вышла в эфир по видеосвязи и прокомментировала громкое заявление Бари Алибасова-младшего, который «пригрозил» жениться на ней, чтобы спасти от дома престарелых.

«Я бы этого человека в жизни не пустила сюда, он убийца своего отца. Убийца наших отношений. Самый поганый человек», - заявила Федосеева-Шукшина.

В студии появился бывший муж артистки продюсер Бари Алибасов. Он заверил, что регулярно общается с Федосеевой-Шукшиной и будет с ней до конца своих дней несмотря на развод. При этом предложение сына жениться на бывшей мачехе он также воспринял в штыки.

«Почему он лезет в мою жизнь и Лиды? Он больной. Просто больной. Отцепись, уйди от нас. Не лезь к нам и в мою жизнь. Сынок, я хочу, чтобы ты вышел из моей жизни навсегда. И вообще не появлялся больше», - заявил Алибасов Бари-младшему.

Продюсер пообещал перебраться в дом престарелых вслед за Федосеевой-Шукшиной, чтобы не оставлять ее одну.

Напомним, в середине января стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина переехала в пансионат для пожилых людей.