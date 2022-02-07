Регина Тодоренко заразилась коронавирусом

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что заразилась коронавирусом после отпуска в Мексике. Подробности она раскрыла в сторис своего Instagram-аккаунта.

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Тодоренко поделилась фотографией, на которой запечатлен результат ее теста на COVID-19. «Делюсь с вами неприятными известиями. Ковид подкрался незаметно», — написала она.

По словам телеведущей, она заболела незадолго до съемок сразу в трех проектах: шоу «Маска» на НТВ, «Мамы Пятницы» на канале «Пятница!» и клипа на песню «Он за мной». «Отказаться от съемок — потерять работу. Выйти на работу больной — преступление», — подчеркнула она.

Тодоренко рассказала, что ей пришлось на некоторое время изолироваться вместе с семьей и начать проводить все деловые встречи в режиме онлайн. Как отметила телеведущая, через некоторое время она сделала повторный тест на коронавирус, и он оказался отрицательным.