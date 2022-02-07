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1 час назад

Пропавшая жена Ярослава Сумишевского нашлась живой

Жена одного из музыкантов в коллективе певца Ярослава Сумишевского Анна Миряшева нашлась живой. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.

Пропавшая жена Ярослава Сумишевского нашлась живой
Фото: InstagramInstagram

По предварительным данным, 36-летняя Миряшева сама вернулась домой. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Миряшева перестала выходить на связь 5 февраля. С того момента информации о ее местонахождении не было. Близкие пропавшей обратились к волонтерам, а певец Сумишевский даже опубликовал просьбу о помощи в поисках на своей странице в Instagram. Их вели в подмосковном городе Протвино. Сложность поисков заключалась в расположении населенного пункта среди соснового леса, для прочесывания которого требовалось много людей.

Год назад, 6 февраля 2021 года, в результате ДТП под Красноярском скончалась жена Ярослава Сумишевского Наталья Бородкина.

Ранее вместе с публикацией с призывом о помощи в поисках Миряшевой он разместил в Instagram пост, в котором почтил память погибшей супруги.

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