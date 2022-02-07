Пропавшая жена Ярослава Сумишевского нашлась живой

Жена одного из музыкантов в коллективе певца Ярослава Сумишевского Анна Миряшева нашлась живой. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на свой источник.

Миряшева перестала выходить на связь 5 февраля. С того момента информации о ее местонахождении не было. Близкие пропавшей обратились к волонтерам, а певец Сумишевский даже опубликовал просьбу о помощи в поисках на своей странице в Instagram. Их вели в подмосковном городе Протвино. Сложность поисков заключалась в расположении населенного пункта среди соснового леса, для прочесывания которого требовалось много людей.