Семенович рассказала о новых пластических операциях

Певица Анна Семенович сделала липосакцию и избавилась от второго подбородка при помощи пластических хирургов. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезда и прежде прибегала к подобным процедурам, отмечая, что не видит ничего зазорного в пластике, если в ней есть необходимость.
Как заявила артистка в посте, весной она готовится удивить фанатов «бомбическим» музыкальным подарком. Однако представить новый проект она хочет в восхитительной форме. А «проблемные» зоны, по мнению Семенович, слегка портили картину. Долгим и мучительным тренировкам и диетам 41-летняя исполнительница предпочла операцию. Для этого обратилась к проверенным и дружественным ей врачам.
«Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук», — пояснила артистка.
Анна Семенович подчеркнула, что хейтерам больше не за что будет зацепиться, поскольку у нее не будет ни лишнего жира, ни «колец Венеры» на шее, ни пухлых ручек.
«Теперь дело за малым: быстро восстановиться и дальше радовать вас», — рассказала Семенович, отойдя от наркоза.
Поклонников привела в восторг смелость артистки. Они отметили, что любимая певица не просто решилась на операцию, но и без прикрас рассказала о своем опыте публично. При этом многие звезды шоу-бизнеса пытаются отрицать даже очевидные перемены во внешности.
Напомним, ранее бывшая солистка группы «Блестящие» уменьшала размер груди. Знаменитость, по ее словам, страдает от генетической патологии под названием гигантомастия. Ее бюст достиг девятого размера, и жить с таким грузом стало тяжело. Блондинка предпочла остановиться на пятом размере.