Семенович рассказала о новых пластических операциях

Певица Анна Семенович сделала липосакцию и избавилась от второго подбородка при помощи пластических хирургов. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Звезда и прежде прибегала к подобным процедурам, отмечая, что не видит ничего зазорного в пластике, если в ней есть необходимость.

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Как заявила артистка в посте, весной она готовится удивить фанатов «бомбическим» музыкальным подарком. Однако представить новый проект она хочет в восхитительной форме. А «проблемные» зоны, по мнению Семенович, слегка портили картину. Долгим и мучительным тренировкам и диетам 41-летняя исполнительница предпочла операцию. Для этого обратилась к проверенным и дружественным ей врачам.

«Я решила немного усовершенствовать свою фигуру. Вы знаете, что я очень довольная своими формами и люблю свое тело, но есть места, которые мне захотелось немного поправить. Я сделала липосакцию зоны подбородка и рук», — пояснила артистка.

Анна Семенович подчеркнула, что хейтерам больше не за что будет зацепиться, поскольку у нее не будет ни лишнего жира, ни «колец Венеры» на шее, ни пухлых ручек.

«Теперь дело за малым: быстро восстановиться и дальше радовать вас», — рассказала Семенович, отойдя от наркоза.

Поклонников привела в восторг смелость артистки. Они отметили, что любимая певица не просто решилась на операцию, но и без прикрас рассказала о своем опыте публично. При этом многие звезды шоу-бизнеса пытаются отрицать даже очевидные перемены во внешности.