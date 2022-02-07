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45 минут назад

Звезда сериала «Каменская» Яковлева рассказала о своем здоровье

Исполнительница роли Насти Каменской из одноименного сериала, актриса Елена Яковлева ответила на вопрос о своем здоровье, пишет «Пятый канал».

Звезда сериала «Каменская» Яковлева рассказала о своем здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее директора театр «Ленком» Марк Варшавер заявил, что ближайшие спектакли с участием Елены Яковлевой в главной роли отменяются из-за ее болезни. Он не стал вдаваться в подробности.

Сама Елена Яковлева также не захотела рассказывать о своем самочувствии.

«У меня все хорошо», — сказала она, уточнив, что не хочет говорить более подробно по телефону.

Елена Яковлева – актриса театра и кино. Служила в «Современнике» с 1984 года. В 2011 году ушла из театра. В 2018 году по просьбе художественного руководителя Галины Волчек вернулась на сцену «Современника» в качестве приглашенной актрисы.

Снималась в таких сериалах и фильмах, как «Каменская», «Петербургские тайны», «Склифосовский», «Елки последние», «Мой сводный брат Франкенштейн», «Интердевочка» и других.

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