Актриса, экс-сокурсница актера Леонида Куравлева Тамара Семина рассказала о характере артиста. Своим мнением о покойном она поделилась в интервью изданию «Собеседник».
Отмечается, что женщина не удивилась тому, что последние месяцы жизни Куравлев провел в пансионате для пожилых и хосписе.
«Кстати говоря, у Леньки дочь и сын! Где они? Он брошенный, никому не нужный человек! Абсолютно! И очень обидно. Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети», — отметила Семина.
При этом она обратила внимание, что у артиста не было жажды жизни.
«Леонид сам себе жизнь эту нарисовал. И никто его не жалеет. Обидно, что он нарисовал себе искусственный план жизни… Больше не хочу о нем говорить», — отрезала актриса.
Напомним, Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 85 лет. До этого он лечился в больнице в Коммунарке от пневмонии. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены.