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31 минуту назад

Вдова Караченцова и мать Бузовой сцепились на ток-шоу

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина и мать телеведущей Ольги Бузовой Ирина Бузова поговорили на повышенных тонах в ходе ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ, обсуждая спектакль «Чудесный грузин».

Вдова Караченцова и мать Бузовой сцепились на ток-шоу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Летом прошлого года Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Опубликованные в интернете фрагменты ее выступления вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества. Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что рад тому, что «Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил». В свою очередь, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом.

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В ходе программы «Звезды сошлись» Ирина Бузова заявила, что считает неправильным обсуждение игры ее дочери на сцене теми, кто не видел спектакль.

«Моя дочь не пришла сама на сцену и не сказала: "Я такая офигительная, берите меня!". Ее позвали, и не абы кто, а люди с регалиями — режиссер Эдуард Бояков. Никого не заставляли покупать билеты», — подчеркнула мать телеведущей.

В свою очередь Людмила Поргина посоветовала Ольге Бузовой работать со своей речью и напомнила ее матери, что артистов любят за талант и именно поэтому они остаются в истории.

Говоря о критиках ее дочери Ирина Бузова начала активно жестикулировать, на что Людмила Поргина также обратила внимание.

«Куда это вы размахались руками-то, куда размахались?!» — воскликнула она.

Акриса также напомнила, что карьера Ольги Бузовой началась на реалити-шоу «Дом-2» и поинтересовалась у ее матери, как та смогла отпустить дочь на подобный проект.

27 октября 2021 года новым гендиректором МХАТ имени Горького был назначен Владимир Кехман. После его прихода постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой, вызывавшая возмущение у многих театральных деятелей, была перенесена на неопределенный срок — якобы, из-за плохих продаж билетов. Позднее ее вовсе сняли из репертуара. При этом Ольга Бузова подчеркнула, что заявление о плохих продажах – ложь, а спектакль отменили, потому что Кехмана не устаивает ее кандидатура.

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