Вдова Караченцова и мать Бузовой сцепились на ток-шоу

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Летом прошлого года Бузова сыграла роль шпионки Беллы Шанталь в спектакле МХАТа имени Горького «Чудесный грузин» о молодых годах Иосифа Сталина. Опубликованные в интернете фрагменты ее выступления вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества. Актер и режиссер Сергей Безруков заявил, что рад тому, что «Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил». В свою очередь, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом.

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В ходе программы «Звезды сошлись» Ирина Бузова заявила, что считает неправильным обсуждение игры ее дочери на сцене теми, кто не видел спектакль.

«Моя дочь не пришла сама на сцену и не сказала: "Я такая офигительная, берите меня!". Ее позвали, и не абы кто, а люди с регалиями — режиссер Эдуард Бояков. Никого не заставляли покупать билеты», — подчеркнула мать телеведущей.

В свою очередь Людмила Поргина посоветовала Ольге Бузовой работать со своей речью и напомнила ее матери, что артистов любят за талант и именно поэтому они остаются в истории.

Говоря о критиках ее дочери Ирина Бузова начала активно жестикулировать, на что Людмила Поргина также обратила внимание.

«Куда это вы размахались руками-то, куда размахались?!» — воскликнула она.

Акриса также напомнила, что карьера Ольги Бузовой началась на реалити-шоу «Дом-2» и поинтересовалась у ее матери, как та смогла отпустить дочь на подобный проект.