Так, Алла Пугачева со всеми надбавками получает порядка 47 тыс. рублей. Отмечается, что большую часть этой суммы она отдает на благотворительность. Примадонна никогда не выражала недовольство по поводу пенсии, так как на уровень материального достатка вообще не жалуется.

В свою очередь проживающий в Санкт-Петербурге Михаил Боярский лишен столичных надбавок, которые получают его коллеги из Москвы. Его пенсия составляет порядка 20 тыс. рублей. По мнению самого артиста, этого достаточно, поскольку он живет скромно и ни в чем не нуждается. В его распоряжении квартира в центре города и дорогой автомобиль.

При трудовом стаже ведущего капитал-шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича в 60 лет, его пенсия составляет порядка 23 тыс. рублей. Однако остается неизвестным, имеет ли он надбавку за звание «Народный артист СССР», которая составляет 30 тыс. рублей. Получить ее могут те артисты, которые проживают в столице.

В то же время певец Лев Лещенко считает свою пенсию высокой. В сумме вместе с надбавками артист получает 30 тысяч рублей. При этом он продолжает давать концерты и выступать на крупных мероприятиях.