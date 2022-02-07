«Неплохо было»: Паулс вспомнил жизнь во времена СССР

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что во времена СССР «все неплохо было» и сотрудничество с российскими исполнителями принесло ему много пользы. Об этом пишет издание Argumenti.ru.
Композитор рассказал, что до сих пор старается «создавать какие-то программы, искать новых исполнителей», а в начале своей карьеры успешно сотрудничал с Норой Бумбиере и Валентиной Бутане.
«Бесспорно и сотрудничество с великими русскими исполнителями, которые принесли мне много пользы, — Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, который поет мои мелодии. Может, это покажется старомодным, но выходит, что все тогда и неплохо было», - заметил он.
Народный артист СССР 86-летний Раймонд Паулс является автором многих популярных песен, которые исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и другие музыканты.
Ранее Паулс высказал мнение, что Латвия стала «глухой провинцией» не только для Запада, но и для Востока. По его словам, упустив российский рынок, страна потеряла свои возможности. Кроме того, маэстро раскритиковал действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики части российских телеканалов.