«Неплохо было»: Паулс вспомнил жизнь во времена СССР

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что во времена СССР «все неплохо было» и сотрудничество с российскими исполнителями принесло ему много пользы. Об этом пишет издание Argumenti.ru.

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Композитор рассказал, что до сих пор старается «создавать какие-то программы, искать новых исполнителей», а в начале своей карьеры успешно сотрудничал с Норой Бумбиере и Валентиной Бутане.

«Бесспорно и сотрудничество с великими русскими исполнителями, которые принесли мне много пользы, — Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, который поет мои мелодии. Может, это покажется старомодным, но выходит, что все тогда и неплохо было», - заметил он.

Народный артист СССР 86-летний Раймонд Паулс является автором многих популярных песен, которые исполняют Алла Пугачева, Лайма Вайкуле, Валерий Леонтьев и другие музыканты.