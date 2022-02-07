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1 час назад

Дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»

Дочь композитора и продюсера Константина Меладзе Лия прошла слепые прослушивания на украинском «Голоса». Ее выступление опубликовано на YouTube-канале шоу.

Дочь Меладзе спела на украинском «Голосе»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для отборочного этапа «Голоса» 17-летняя Меладзе выбрала композицию Леонарда Коэна – Hallelujah. К ней повернулись все судьи проекта - солист «Океана Ельзи» Святослав Вакарчук, певица Оля Полякова, продюсер Алексей Потапенко и певица Надя Дорофеева.

Меладзе выбрала своей наставницей Дорофееву, отметив, что у них схожие вкусы.

Как рассказал «Обозреватель», Меладзе начала серьезно заниматься вокалом в десять лет. Она планирует быть не только исполнительницей, но и автором собственных песен.

Девушка рассказала, что часто подпевала песням отцам и получала от него оценки.

«Иногда говорил, что пою лучше, чем в оригинале, а иногда просто говорил: "Хорошо". Он не многословен. Но мне очень приятно, когда он гордится мной. Это меня вдохновляет», - сказала она.

Слепое прослушивание в «Голосе» проходили дети многих российских знаменитостей - к примеру, сын Олега Газманова Родион и сын Александра Градского Даниил. Дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу «Голос.Дети».

Интернет-пользователи заподозрили родителей Абрамовой в накрутке голосов, а «Первый канал» объявил, что проверит результаты из-за «признаков аномального голосования» в пользу одного из финалистов.

В итоге канал аннулировал результаты конкурса и провел специальный выпуск проекта «Голос.Дети» с участием всех финалистов, в котором всех их объявили победителями и подарили по миллиону рублей.

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