Актриса Семина резко высказалась о покойном Куравлеве

"Кстати говоря, у Леньки дочь и сын! Где они? Он брошенный, никому не нужный человек! Абсолютно! И очень обидно. Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети", - сказала Семина.