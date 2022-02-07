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1 час назад

Актриса Семина резко высказалась о покойном Куравлеве

Актриса, экс-сокурсница актера Леонида Куравлева Тамара Семина в интервью изданию "Собеседник" высказалась о характере покойного.

Она не удивилась тому, что последние месяцы жизни Куравлев провел в пансионате для пожилых и хосписе.

"Кстати говоря, у Леньки дочь и сын! Где они? Он брошенный, никому не нужный человек! Абсолютно! И очень обидно. Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети", - сказала Семина.

"Леонид сам себе жизнь эту нарисовал. И никто его не жалеет. Обидно, что он нарисовал себе искусственный план жизни… Больше не хочу о нем говорить", - отрезала она.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. До этого он лечился в больнице в Коммунарке от пневмонии. Артист был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой жены. Ранее Дмитрий Борисов раскритиковал похороны Куравлева.

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