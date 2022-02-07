Александр Васильев «подготовился» к смерти

«Дурочка! Понимаете, ну дурочка и дурочка. Зачем ходить в ресторан? Вы пользуетесь тарелкой, которой уже пользовались до вас 10 тысяч человек, а этой вилкой может быть в зубах ковырял кто-то до вас. А в ванне, в которую вы ляжете в гостинице, уже полежали. А на той кровати, даже в очень новом отеле, может быть занимались боже мой чем», — высмеял девушку Васильев.