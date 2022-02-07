Александр Васильев «подготовился» к смерти

Историк моды Александр Васильев заявил, что не боится смерти, поскольку он успел достигнуть множества целей и полностью доволен своими успехами. Вместе с тем в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» он добавил, что уже к ней подготовился.
По словам 63-летнего ведущего «Модного приговора», он сделал столько, что хватит на 10 жизней.
«Мы никогда не можем быть готовыми к смерти. Но я гроб не заказал. Завещание оформлено и не только это», - поделился Васильев на шоу.
Он также добавил, что его родители покоятся на Троекуровском кладбище — на одном из почетных кладбищ столицы. После чего отметил, что там есть место и для него.
«Всем советую подумать, ради чего мы жили, и жить более разумно. Я бы хотел, чтобы люди стали более интеллектуальными и понимали, ради чего мы живем», — подытожил Васильев свою скорбную речь.
Ранее Александр Васильев ответил девушке по имени Лана, которая заявила, что не видит смысла в покупке антиквариата и назвала его «использованным старьем».
«Дурочка! Понимаете, ну дурочка и дурочка. Зачем ходить в ресторан? Вы пользуетесь тарелкой, которой уже пользовались до вас 10 тысяч человек, а этой вилкой может быть в зубах ковырял кто-то до вас. А в ванне, в которую вы ляжете в гостинице, уже полежали. А на той кровати, даже в очень новом отеле, может быть занимались боже мой чем», — высмеял девушку Васильев.