Любовница Мережко раскрыла подробности их сексуальной связи

Последняя женщина режиссера Виктора Мережко Александра Булгакова поделилась подробностями интимной жизни с кинематографистом. О том, каким прекрасным любовником был драматург она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

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Уточняется, что отношения между Мережко и Булгаковой продолжались почти четыре года. При этом, как заявила женщина, несмотря на большую разницу в возрасте — 35 лет, пара чувствовала себя прекрасно и вела активную сексуальную жизнь.

«Это было настолько эротично, ярко и сексуально. Он настолько гибкий, что даже я не знала того, что знал он», — без стеснения рассказала Александра Булгакова.

По ее словам, у нее и у Мережко не было в планах связывать себя узами брака. Отношения со сценаристом «Родни» психолог назвала взрослыми. Возлюбленная кинематографиста отметила, что у них не было в романе ни цветов, ни ресторанов.

Булгакова также сообщила, что не претендует на наследство покойного режиссера. По ее словам, у нее не было корысти, так как между ними были романтические чувства и физиология.