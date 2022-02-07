Любовница Мережко раскрыла подробности их сексуальной связи

Последняя женщина режиссера Виктора Мережко Александра Булгакова поделилась подробностями интимной жизни с кинематографистом. О том, каким прекрасным любовником был драматург она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».
Уточняется, что отношения между Мережко и Булгаковой продолжались почти четыре года. При этом, как заявила женщина, несмотря на большую разницу в возрасте — 35 лет, пара чувствовала себя прекрасно и вела активную сексуальную жизнь.
«Это было настолько эротично, ярко и сексуально. Он настолько гибкий, что даже я не знала того, что знал он», — без стеснения рассказала Александра Булгакова.
По ее словам, у нее и у Мережко не было в планах связывать себя узами брака. Отношения со сценаристом «Родни» психолог назвала взрослыми. Возлюбленная кинематографиста отметила, что у них не было в романе ни цветов, ни ресторанов.
Булгакова также сообщила, что не претендует на наследство покойного режиссера. По ее словам, у нее не было корысти, так как между ними были романтические чувства и физиология.
Напомним, Виктор Мережко ушел из жизни 30 января в возрасте 84 лет. Несмотря на то, что артист последние годы работал в Петербурге, его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Режиссер покоится рядом с супругой Тамарой, которой не стало в 1997 году.