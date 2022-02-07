Королева: Тарзан охладел к стриптизу

Королева посетила выставку мужа, увлекшегося живописью во время пандемии, и призналась прессе, что Тарзан больше не будет заниматься стриптизом. Он «навсегда закрыл эту страницу», хотя раньше профессия стриптизера ему очень нравилась и сейчас он в хорошей форме.