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50 минут назад

Наташа Королева призналась, что Тарзан охладел к стриптизу

Танцовщик, супруг певицы Наташи Королевой Сергей «Тарзан» Глушко открыл первую выставку картин, где представил портреты жены, тещи и сына.

Королева: Тарзан охладел к стриптизу
Фото: InstagramInstagram

Королева посетила выставку мужа, увлекшегося живописью во время пандемии, и призналась прессе, что Тарзан больше не будет заниматься стриптизом. Он «навсегда закрыл эту страницу», хотя раньше профессия стриптизера ему очень нравилась и сейчас он в хорошей форме.

«Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности», — цитирует артистку «Собеседник». «Он красиво закончил, с красивым шоу – к 50-летию. Успел сделать до пандемии!» — напомнила Королева.

Ранее Наташа Королева в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала о том, что ее 19-летний сын от танцовщика Сергея «Тарзана» Глушко Архип знаком с девочкой, рожденной суррогатной матерью при использовании яйцеклетки Королевой.

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