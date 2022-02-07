Королева: Тарзан охладел к стриптизу

Танцовщик, супруг певицы Наташи Королевой Сергей «Тарзан» Глушко открыл первую выставку картин, где представил портреты жены, тещи и сына.
Королева посетила выставку мужа, увлекшегося живописью во время пандемии, и призналась прессе, что Тарзан больше не будет заниматься стриптизом. Он «навсегда закрыл эту страницу», хотя раньше профессия стриптизера ему очень нравилась и сейчас он в хорошей форме.
«Я, думаю, что он даже сам охладел к этому виду деятельности», — цитирует артистку «Собеседник». «Он красиво закончил, с красивым шоу – к 50-летию. Успел сделать до пандемии!» — напомнила Королева.
Ранее Наташа Королева в беседе с изданием Teleprogramma.pro рассказала о том, что ее 19-летний сын от танцовщика Сергея «Тарзана» Глушко Архип знаком с девочкой, рожденной суррогатной матерью при использовании яйцеклетки Королевой.