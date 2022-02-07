Добровольская подала на развод с молодым супругом

Актриса Евгения Добровольская подала на развод с кинооператором Дмитрием Мананниковым. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на представителя мирового судьи.

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Как отмечает издание, 57-летняя актриса и кинооператор, который младше ее на 13 лет, «расстаются без скандалов и дележки имущества».

«Речь идет только о фактическом расторжении брака. Беседа между представителями сторон состоялась 31 января, основное заседание назначено на 21 февраля», - сообщил порталу представитель судьи.

Добровольская и Мананников в браке с 2009 года, в целом их отношения продлились 16 лет - они познакомились на съемках сериала «Счастье по рецепту» в 2006 году. У них есть 13-летняя дочь.

Актриса до этого была замужем дважды. Первый муж - актер Вячеслав Баранов, пара рассталась в 1987 году. В этом браке родился сын Добровольской Степан.

Во второй раз Добровольская вышла замуж в 1990 году за актера Михаила Ефремова. Их брак продлился до конца 1997 году, у пары родился сын Николай.