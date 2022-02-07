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40 минут назад

Принявшая ислам Решетова рассмешила фанатов снимком в откровенном наряде

Российская фотомодель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась снимком в откровенном наряде и подверглась критике в сети. Фотография и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте.

Принявшая ислам Решетова снялась в откровенном наряде
Фото: InstagramInstagram
Знаменитость опубликовала кадр, на котором она позирует в облегающем платье лилового цвета, которое оформлено высоким разрезом, оголяющем ее бедро. Манекенщица также надела белую шубу и блестящие босоножки на шпильке люксового бренда Amina Muaddi. «А как выглядит ваша пижама?» — подписала она пост на английском языке.

Подписчиков рассмешила новая публикация Решетовой, которая в октябре прошлого года призналась на своей странице в Instagram, что ранее приняла ислам. Так, некоторые фанаты обругали модель за чересчур пошлый образ. «Использовала английские буквы, а написала фиг знает что», «Только не pajama, a pajamas», «Упаси Аллах от таких мусульманок», «Лицемерка», «Интересная мусульманка с алкоголем на заднем плане!», «Настя уже не та жгучая брюнетка, нет искры и привлекательности в человеке», — высказывались поклонники.

В апреле 2021 года Анастасию Решетову раскритиковали в сети за фото в парандже. Ее запечатлели на фоне мечети в длинном закрытом платье изумрудного цвета и черном уборе. В описании к посту манекенщица поздравила подписчиков с наступлением священного месяца Рамадан.

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