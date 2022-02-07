Новости шоу-бизнеса: расставание Волочковой, иск к Блиновской

Блогер Елена Блиновская получила иск на 2 млн рублей за неоплаченные часы, внучка художника Александра Древина отсудила картины у Третьяковской галереи, полиция возбудила уголовное дело о порче картины в Ельцин Центре, Анастасия Волочкова пережила расставание, Александр Ширвиндт вернулся на сцену: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса прошедшей недели, которые вы могли пропустить.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила о расставании с банщиком Сергеем Кузнецовым. Она написала в Instagram, что мужчине от нее нужен был только пиар. В свою очередь Сергей заявил, что бросил балерину из-за поступков, которые нельзя простить. О том, что именно сделала артистка, он умолчал.
«Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву. После таких поступков либо извиняются, либо молчат», — высказался Сергей.
В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован иск к блогеру Елене Блиновской от бизнесмена Алексея Потехина. Подробнее об этом представитель пресс-службы суда рассказал РИА Новости.
«Суть исковых требований заключается в истребовании заявителем Потехиным суммы долга по договору купли-продажи наручных часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore, сумма требований составляет 1 835 000 рублей», – рассказали в суде.
Согласно источнику Mash, за аксессуар Блиновская внесла лишь залог в размере 100 тыс. рублей.
Охранник кафе на горнолыжном курорте Шерегеш избил YouTube-блогера Владимира Бондаренко (Вова Ветер) за включенную колонку и употребление принесенных с собой напитков. В сети распространилось видео, на котором сотрудник заведения распыляет в лицо Бондаренко перцовый баллончик, а затем избивает и выволакивает его на улицу. В комментарии «Газете.Ru» блогер рассказал о своем состоянии и заявил, что написал заявление в полицию.
«Состояние предынфарктное у меня, сломано ребро, мне тяжело дышать, смеяться, чихать. У меня болит голова и шея, болит лицо от газа, глаза, нос дает кровотечение, губы разбиты», — сказал Бондаренко.
Обвиненный в насилии кинокритик Егор Беликов принял участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Ранее несколько бывших избранниц журналиста заявили о его побоях, эмоциональном абьюзе и сексуальном насилии. После этого он был уволен из всех изданий, с которыми сотрудничал. Сам Беликов опроверг обвинения.
«У меня были тяжелые созависимые отношения с девушкой по имени Оля. Я, сам того не зная, нанес ей физические повреждения. Ничего серьезного, никакого вреда здоровью, у меня не было намерений нанести этот вред, — объяснил он. — Все акты, которые описаны как изнасилования, на самом деле были сексом по обоюдному согласию. Я не совершал уголовных преступлений».
Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения картины ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. 7 декабря 2021 года неизвестный нарисовал ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине из коллекции Третьяковской галереи. Экспонат стоит 75 млн рублей, а его реставрация обойдется в 250 тыс. рублей.
Треш-стример избил мать и бабушку в прямом эфире
Волгоградский треш-стример Павел Прокудин избил в прямой трансляции TikTok мать и бабушку. Конфликт начался, когда мать попросила блогера сделать музыку потише. После словесной перепалки молодой человек с разбега пнул женщину в бок. В ответ мать начала бить сына и бросила в него стул, а тот повалил ее на пол. Бабушку, которая пыталась их утихомирить, Прокудин жестко оттолкнул.
«Пусть меня бьет, я сейчас упаду, кости у меня рассыпятся!» — закричала она.
После происшествия на Прокудина поступила жалоба в полицию. Знакомая тиктокера рассказала «Газете.Ru», что он никогда не работал и уже поднимал руку на бабушку.
Внучка художника отсудила картины у Третьяковской галереи
Наследница латышского художника-авангардиста Александра Древина Екатерина Древина-Васильева отсудила у Третьяковской галереи право на восемь картин. Согласно сайту mk.ru, самые дорогие работы Древина стоят от 140 до 157 тысяч долларов.
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сыграет главную роль в постановке «Где мы?» Театра сатиры. В конце прошлого года он покинул пост худрука театра и стал президентом учреждения.
«Обсудили все и пришли к выводу, что можем продолжать играть. Главное, чтоб теперь COVID этот проклятый во второй раз не помешал. Я сам переболел», — сказал Ширвиндт.