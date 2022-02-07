Новости шоу-бизнеса: расставание Волочковой, иск к Блиновской

Блогер Елена Блиновская получила иск на 2 млн рублей за неоплаченные часы, внучка художника Александра Древина отсудила картины у Третьяковской галереи, полиция возбудила уголовное дело о порче картины в Ельцин Центре, Анастасия Волочкова пережила расставание, Александр Ширвиндт вернулся на сцену: «Газета.Ru» рассказывает о новостях культуры и шоу-бизнеса прошедшей недели, которые вы могли пропустить.

Фото: volochkova_art/Instagram volochkova_art/Instagram

Волочкова рассталась с бойфрендом

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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова заявила о расставании с банщиком Сергеем Кузнецовым. Она написала в Instagram, что мужчине от нее нужен был только пиар. В свою очередь Сергей заявил, что бросил балерину из-за поступков, которые нельзя простить. О том, что именно сделала артистка, он умолчал.

«Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву. После таких поступков либо извиняются, либо молчат», — высказался Сергей.

На Блиновскую подали в суд

В Замоскворецком суде Москвы зарегистрирован иск к блогеру Елене Блиновской от бизнесмена Алексея Потехина. Подробнее об этом представитель пресс-службы суда рассказал РИА Новости.

«Суть исковых требований заключается в истребовании заявителем Потехиным суммы долга по договору купли-продажи наручных часов Audemars Piguet Royal Oak Offshore, сумма требований составляет 1 835 000 рублей», – рассказали в суде.

Согласно источнику Mash, за аксессуар Блиновская внесла лишь залог в размере 100 тыс. рублей.

В Шерегеше избили блогера

Охранник кафе на горнолыжном курорте Шерегеш избил YouTube-блогера Владимира Бондаренко (Вова Ветер) за включенную колонку и употребление принесенных с собой напитков. В сети распространилось видео, на котором сотрудник заведения распыляет в лицо Бондаренко перцовый баллончик, а затем избивает и выволакивает его на улицу. В комментарии «Газете.Ru» блогер рассказал о своем состоянии и заявил, что написал заявление в полицию.

«Состояние предынфарктное у меня, сломано ребро, мне тяжело дышать, смеяться, чихать. У меня болит голова и шея, болит лицо от газа, глаза, нос дает кровотечение, губы разбиты», — сказал Бондаренко.

Кинокритик Беликов опроверг обвинения в насилии

Обвиненный в насилии кинокритик Егор Беликов принял участие в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак». Ранее несколько бывших избранниц журналиста заявили о его побоях, эмоциональном абьюзе и сексуальном насилии. После этого он был уволен из всех изданий, с которыми сотрудничал. Сам Беликов опроверг обвинения.

«У меня были тяжелые созависимые отношения с девушкой по имени Оля. Я, сам того не зная, нанес ей физические повреждения. Ничего серьезного, никакого вреда здоровью, у меня не было намерений нанести этот вред, — объяснил он. — Все акты, которые описаны как изнасилования, на самом деле были сексом по обоюдному согласию. Я не совершал уголовных преступлений».

Возбуждено дело о порче картины в Ельцин Центре

Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения картины ученицы художника Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры» на выставке в Ельцин Центре в Екатеринбурге. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. 7 декабря 2021 года неизвестный нарисовал ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине из коллекции Третьяковской галереи. Экспонат стоит 75 млн рублей, а его реставрация обойдется в 250 тыс. рублей.

Треш-стример избил мать и бабушку в прямом эфире

Волгоградский треш-стример Павел Прокудин избил в прямой трансляции TikTok мать и бабушку. Конфликт начался, когда мать попросила блогера сделать музыку потише. После словесной перепалки молодой человек с разбега пнул женщину в бок. В ответ мать начала бить сына и бросила в него стул, а тот повалил ее на пол. Бабушку, которая пыталась их утихомирить, Прокудин жестко оттолкнул.

«Пусть меня бьет, я сейчас упаду, кости у меня рассыпятся!» — закричала она.

После происшествия на Прокудина поступила жалоба в полицию. Знакомая тиктокера рассказала «Газете.Ru», что он никогда не работал и уже поднимал руку на бабушку.

Внучка художника отсудила картины у Третьяковской галереи

Наследница латышского художника-авангардиста Александра Древина Екатерина Древина-Васильева отсудила у Третьяковской галереи право на восемь картин. Согласно сайту mk.ru, самые дорогие работы Древина стоят от 140 до 157 тысяч долларов.

Ширвиндт вернется на сцену Театра сатиры

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сыграет главную роль в постановке «Где мы?» Театра сатиры. В конце прошлого года он покинул пост худрука театра и стал президентом учреждения.

«Обсудили все и пришли к выводу, что можем продолжать играть. Главное, чтоб теперь COVID этот проклятый во второй раз не помешал. Я сам переболел», — сказал Ширвиндт.