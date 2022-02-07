«Так в жизни бывает. Такая усмешка судьбы, что мы с Вами обе познакомились, наверное, не в самых приятных обстоятельствах и для меня, и для Вас, мягко говоря. Но я подумала, что раз уж нас так жизнь столкнула в прямом смысле в одной точке, мы обе стали жертвами некой ситуации, то хорошо бы, пока есть такая у меня возможность, помочь, чтобы какие-то твои мечты тоже были осуществлены», – заявила Собчак на открытии студии.