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41 минуту назад

Собчак помогла открыть бизнес пострадавшей в ДТП в Сочи

Телеведущая, журналист Ксения Собчак помогла открыть фотостудию Оксане Садовник, которая пострадала в ДТП с участием известной телеведущей. Также Собчак посетила мероприятие, посвященное открытию студии, в подмосковном Звенигороде.

Собчак помогла открыть бизнес пострадавшей в ДТП в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оксана Садовник рассказала, что Ксения Собчак сама предложила любую помощь после ДТП, передает «Комсомольская правда». Телеведущая оплатила все расходы на открытие студии, которые в сумме составили 1,15 млн рублей.

Также Собчак рассказала о дальнейшей судьбе ее водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП.

«Требовать с него ничего не буду. <…> Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо», — заявила журналист.

Смертельное ДТП с участием Ксении Собчак произошло 9 октября в Сочи. Водитель Собчак признал свою вину в столкновении. В декабре 2021 года было завершено предварительное расследование дела об этой аварии.
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