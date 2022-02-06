Звездный дизайнер показал Пугачеву в необычном наряде

«Как известно, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки не вывезти. И не важно, какая у человека Фамилия – Пугачева или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», - написала она.