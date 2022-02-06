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1 час назад

Звездный дизайнер показал Пугачеву в необычном наряде

Алла Пугачева посетила бутик известного модельера Игоря Гуляева. Дизайнер уговорил Примадонну примерить вещи непривычного для нее цвета и дизайна. И, как оказалось, постройневшей и похорошевшей королеве российской эстрады очень идут изумрудный меховой полушубок и ярко-оранжевая шапка-папаха.

Звездный дизайнер показал Пугачеву в необычном наряде
Фото: InstagramInstagram

Момент примерки был запечатлен на видео, которое Гуляев выложил в инстаграм.

«А мы хулиганим! Потому что нам нравится!» — смеется дизайнер.

«По-моему, прелестно!» — отвечает довольная Пугачева.

Единственное, что певице не понравилось – черный бант на шляпке. Она попросила Гуляева его убрать.

«Неужели я осмелюсь такое надеть? Так я осмелюсь, а вот то, что сзади — это не мое! Уберешь бантик и будет хорошо!»

Подписчики модельера считают, что новый имидж именитой гостьи очень хорош.

«Какая девушка! Модная! Наряд просто „Ля Бомб“», «Алла Борисовна прекрасна в любом образе! В ваших же— просто огонь», «Супер! Ярко, задорно, живо, молодо!»

Певица Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров, где она рассказывала про шоу-бизнес, в том числе и про российскую Примадонну Аллу Пугачеву.

«Как известно, девушку можно вывести из деревни, но деревню из девушки не вывезти. И не важно, какая у человека Фамилия – Пугачева или Шерон Стоун… для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке», - написала она.

Большинство пользователей сети осудили Понаровскую за ядовитые высказывания.
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