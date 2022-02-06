Чадов о женщинах: «У меня был перебор с этим»

Актер Алексей Чадов слыл известным ловеласом. Несмотря на то, что он был женатым человеком (его бывшая супруга и мама их общего сына - Агния Дитковските), ходили слухи о его многочисленных романах. Алексей был влюблен в Оксану Акиньшину. Машу Куркову и многих других известных красоток, - пишет портал z-aya.ru.

Фото: Instagram Instagram

С Дитковските Чадов официально развелся в 2017 году. Их брак длился, правда, с перерывами, с 2006 года.

«Я много делал ошибок. Не задумывался, жил эмоциями — молодость для этого и дана была, меня перло. Сейчас период, когда гормон меньше бьет и перестаешь столько думать о женщинах. У меня был перебор с этим», - признается 40-летний артист.

Чадов считает, что наступил период, когда стоит посвятить себя саморазвитию, работе, творчеству. Скоро в прокат выйдет фильм «Своя война», где Алексей выступает в сценарист, режиссер и главного героя.

«…начинаешь понимать, что в жизни есть и что-то другое. У меня есть женщина. Но теперь времени больше на то, чтобы самообразовываться, двигаться дальше, ставить себе задачи, цели. Раньше я об этом, например, даже не думал. Вообще, мне кажется, в 25 лет ты об этом не думаешь».

Также артист рассказал, что стал задумываться над тем, каким видит его собственный сын Федор.

«Мне с сыном интересно. Стараюсь ему личный пример подавать. Утром он ко мне приходит в спальню, а я не с телефоном, а с книжкой (я читаю утром, пока свежая голова). Вижу — и он тоже таскает какую-то книгу. А раньше такое было, что он забегал, а я с телефоном. Я стал эти вещи контролировать, и это работает».