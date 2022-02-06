«Всех в дурдом»: Началов о «целебной» земле с могилы дочери

Виктор Началов, отец покойной певицы, возмущен разговорами о целительных свойствах земли с могилы дочери. Он считает, что и тех, кто распускает подобные слухи, и тех, кто в них верит, следует отправить в один дурдом.

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«Бредятину придумывают. Есть люди, которым надо. Сами придумывают что-то, раскручивают. Я бы этих всех людей собрал и отправил в дурдом», — заявил Виктор Началов.

Преждевременная, неожиданная смерть певицы Юлии Началовой в сознании многих людей окутана некоим мистическим флером. Молодая, красивая, всеми любимая исполнительница никак не должна была умереть. Однако же это случилось.

Родились слухи, что все не просто так, и что земля с могилы умершей исцеляет от различных болезней. Активизировались мошенники, продающие «заряженные» на кладбище лекарства. К могиле Юлии стали продавать паломнические туры. Посещение места ее упокоения входило в тур наряду с к примеру, поездкой к монастырю, где хранятся мощи Матроны Московской – пишет 5 Канал.

К преждевременному уходу из жизни красивую, молодую полную жизненной энергии, личных и творческих планов девушку привела цепь случайностей.