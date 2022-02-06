Понаровская о Пугачевой: «Для меня она - деревня»

Станислав Садальский подогрел назревающий в российском бомонде скандал. Дело в том, что Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров "Честно говоря", где весьма нелицеприятно высказывается о шоу-бизнесе в целом и об Алле Пугачевой в частности.
Садальский, как опытный ньюсмейкер, хлесткую цитату нашел, разместил у себя в инстаграме, да еще и поинтересовался у подписчиков – что они думают по этому поводу?
"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", - процитировал он Понаровскую
Конфликту Примадонны и Понаровской не один десяток лет. Ирина ранее вспоминала, как Алла Борисовна регулярно публично над ней смеялась.
«Кто это? Кто эта красивая женщина? Ирочка! Понаровская? Ой, а кто это? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам!»
И вот джинн вновь выпущен из бутылки. Мнения публики разделились. Часть фолловеров поддержала автора книги.
«Я с Понаровской полностью согласна! Своей наглостью и хамством, многим дорогу перекрыла».
Другие бросились на защиту Примадонны.
«Деревня» - коренная москвичка, подарившая миру сотни хитов. Боюсь, что приехавшая из столичного града, из нашей так сказать культурной столицы г-жа Понаровская, у которой один хит - «Рябиновые бусы», попыталась сейчас издать второй - «Честно говоря».
Третьи вообще не понимают, зачем это сведение счетов?
«Вкусы у всех разные, это не секрет, поэтому спорить кто лучше, кто хуже бесполезно, каждый останется при своём мнении. Зачем негатив разводить, у нас же есть выбор, смотрите и слушайте того, кто нравится. Здесь же не критично. Вот если бы Даню Милохина взяли в оборот, то можно было поспорить, а здесь две глыбы».
Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию.
Она настаивала, что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.