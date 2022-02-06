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21 минуту назад

Понаровская о Пугачевой: «Для меня она - деревня»

Станислав Садальский подогрел назревающий в российском бомонде скандал. Дело в том, что Ирина Понаровская выпустила книгу мемуаров "Честно говоря", где весьма нелицеприятно высказывается о шоу-бизнесе в целом и об Алле Пугачевой в частности.

Понаровская о Пугачевой: «Для меня она - деревня»
Фото: InstagramInstagram

Садальский, как опытный ньюсмейкер, хлесткую цитату нашел, разместил у себя в инстаграме, да еще и поинтересовался у подписчиков – что они думают по этому поводу?

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"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", - процитировал он Понаровскую

Конфликту Примадонны и Понаровской не один десяток лет. Ирина ранее вспоминала, как Алла Борисовна регулярно публично над ней смеялась.

«Кто это? Кто эта красивая женщина? Ирочка! Понаровская? Ой, а кто это? Ой, да что вы? Да не голубая ли кровь у вас? Иди к своим царям и прадедам!»

И вот джинн вновь выпущен из бутылки. Мнения публики разделились. Часть фолловеров поддержала автора книги.

«Я с Понаровской полностью согласна! Своей наглостью и хамством, многим дорогу перекрыла».

Другие бросились на защиту Примадонны.

«Деревня» - коренная москвичка, подарившая миру сотни хитов. Боюсь, что приехавшая из столичного града, из нашей так сказать культурной столицы г-жа Понаровская, у которой один хит - «Рябиновые бусы», попыталась сейчас издать второй - «Честно говоря».

Третьи вообще не понимают, зачем это сведение счетов?

«Вкусы у всех разные, это не секрет, поэтому спорить кто лучше, кто хуже бесполезно, каждый останется при своём мнении. Зачем негатив разводить, у нас же есть выбор, смотрите и слушайте того, кто нравится. Здесь же не критично. Вот если бы Даню Милохина взяли в оборот, то можно было поспорить, а здесь две глыбы».

Российская джазовая и эстрадная певица Ирина Понаровская подала в суд на Пенсионный фонд России за слишком маленькую пенсию.

Она настаивала, что в ее рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии. Там она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года.

В результате суд занял сторону певицы – теперь ей увеличат стаж и доплатят 240 тыс. рублей.
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