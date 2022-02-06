Понаровская о Пугачевой: «Для меня она - деревня»

«Вкусы у всех разные, это не секрет, поэтому спорить кто лучше, кто хуже бесполезно, каждый останется при своём мнении. Зачем негатив разводить, у нас же есть выбор, смотрите и слушайте того, кто нравится. Здесь же не критично. Вот если бы Даню Милохина взяли в оборот, то можно было поспорить, а здесь две глыбы».