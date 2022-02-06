«Жестокий был»: Агурбаш рассказала о бывшем муже-олигархе

Певица из Минска Лика Ялинская, известная публике как Анжелика Агурбаш, была гостьей шоу Леры Кудрявцевой. Как известно, звезда была замужем за «колбасным королем» Николаем Агурбашем, но в итоге была вынуждена сбежать из золотой клетки, взяв только сына и свою сумочку.

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У Анжелики трое детей от разных браков. Младший – от супруга-олигарха. Но даже наличие общего ребенок не сохранило семью. Виной всему, по словам певицы, тяжелый характер мужа. С одной стороны, Николай всерьез занимался раскруткой своей талантливой супруги. С другой – властность и самодурство мужчины зашкаливало. Об этом рассказывает Экспресс газета.

«Руку поднимал на сотрудников, в будке собачьей закрывал за непослушание, заставил кого-то съесть батон колбасы, который кто-то пытался вынести с предприятия. Жестокий был. Представь, любимые голуби, иногда болеют. Мог голубю голову оторвать. Когда в первый раз это увидела, у меня был шок», - рассказала Агурбаш.

Семейная жизнь с деспотом, который мог не пустить ее домой из-за опоздания, довела Анжелику до нервного срыва и больницы. Выписавшись, певица убежала от мужа, практически в чем была.

Заслуженная артистка Белоруссии Анжелика Агурбаш заявила «Газете.Ru», что готова на время отказаться от выступлений в стране в связи с уголовным преследованием. На родине певицы в ее отношении возбуждено два дела — за разжигание вражды и публичное оскорбление президента.