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1 час назад

Ирина Понаровская назвала Пугачеву "деревней", живущей в замке

Актер Станислав Садальский прочел мемуары Ирины Понаровской "Честно говоря" и нашел в них подробности о ее взаимоотношениях со звездой эстрады Аллой Пугачевой. Об этом он написал пост в социальной сети. Садальский привел цитату из книги, посвященную Алле Пугачевой.

"Пугачева - это живущая в замке деревня"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", — говорится на страницах биографии.

В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Одни похвалили Понаровскую за смелость, другие же считают такие выражения в адрес Примадонны незаслуженными. В комментариях даже отметился музыкант Андрей Макаревич. Он написал:

"Очень некрасиво, не добившись высот, тявкать на тех, кто их добился. Получается не про них — про себя".

Ранее Понаровская заявила, что Алла Пугачева всегда нарочито демонстрировала свое пренебрежительное отношение к ней. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман. Она отметила, что несколько раз лично сталкивалась с Пугачевой и каждая встреча была очень неприятной.

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