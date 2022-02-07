"Пугачева - это живущая в замке деревня"

"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия — Пугачева это или Шерон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке", — говорится на страницах биографии.