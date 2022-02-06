«Переживем»: отец Началовой огорчен требованиями экс-бойфренда дочери

Виктор Началов, отец умершей певицы Юлии Началовой, был гостем телепередачи «Ты не поверишь!». Он рассказал, что имущественные споры с бывшим гражданским супругом Юлии хоккеистом Александром Фроловым еще не завершены.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Александр Фролов требует вернуть ему 20 миллионов рублей. Спортсмен после смерти Началовой » заявил, что в свое время давал ей эту сумму в долг на ремонт московских апартаментов.

Таких денег у Началовых-старших нет, поэтому они выставили на продажу те самые пресловутые апартаменты. Виктор говорит, что «это очень хорошая квартира в хорошем доме», но продать ее пока не удается, - пишет ФАН

Позицию Фролова папа покойной певицы осуждает. По егомнению, Фролов судился бы и с родной матерью, если бы возникла такая необходимость.

«Он живет в Америке. Говорит: «Ничего личного — только бизнес». Мозги у него американские. Наверное, судился бы и с мамой родной. Как мне кажется. Я знаю, что он на юриста потратился. Переживем», - сказал Виктор.