«Вроде пора наесться»: Рудковскую осудили за рекламные посты

Яна Рудковская устроила очередную фотосессию с брендовыми вещами. На этот раз прямо на пляже.
Телеведущая сейчас отдыхает на известном курорте. Фотоотчет в различных купальниках она регулярно выкладывает в инстаграм.
Но, судя по всему, звезда сочетает приятное с полезным. Нарядившись в красивый купальник-монокини золотистого цвета, Яна фотографируется, зайдя по колено в морскую воду. При этом Рудковская демонстрирует дамскую сумочку известного бренда.
«Когда все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото», - подписала она свой пост.
Тут же выложен снимок нескольких подобных сумочек.
Подписчики удивлены: зачем на пляже дамские аксессуары ценой в сотни тысяч рублей? Для чего в каждый пост встраивать рекламу?
«А зачем на пляже сумка дамская?», «Все жду, когда уже эта брендо-болезнь пройдет… ну вроде пора наесться!», «Никогда видимо. Как будто голодала и никак не наестся. Думает, без Диора она из себя ничего не представляет».