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57 минут назад

«Вроде пора наесться»: Рудковскую осудили за рекламные посты

Яна Рудковская устроила очередную фотосессию с брендовыми вещами. На этот раз прямо на пляже.

«Вроде пора наесться»: Рудковскую осудили за рекламные посты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущая сейчас отдыхает на известном курорте. Фотоотчет в различных купальниках она регулярно выкладывает в инстаграм.

Но, судя по всему, звезда сочетает приятное с полезным. Нарядившись в красивый купальник-монокини золотистого цвета, Яна фотографируется, зайдя по колено в морскую воду. При этом Рудковская демонстрирует дамскую сумочку известного бренда.

«Когда все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото», - подписала она свой пост.

Тут же выложен снимок нескольких подобных сумочек.

Подписчики удивлены: зачем на пляже дамские аксессуары ценой в сотни тысяч рублей? Для чего в каждый пост встраивать рекламу?

«А зачем на пляже сумка дамская?», «Все жду, когда уже эта брендо-болезнь пройдет… ну вроде пора наесться!», «Никогда видимо. Как будто голодала и никак не наестся. Думает, без Диора она из себя ничего не представляет».

47-летняя жена Евгения Плющенко ответила на вопрос одного из подписчиков относительно заработка. Предпринимательница сказала, что в среднем за все свои бизнесы она каждый год получает $2 млн после вычета налогов.
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