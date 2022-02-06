Светличная не может обходится без сиделки

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная довольно долго не выходит на связь с поклонниками и не участвует в шоу. Как оказалось, звезда фильма «Бриллиантовая рука» несколько месяцев пробыла в больнице. Т

Фото: ТАСС ТАСС

Точный диагноз Светличной не озвучивают ни СМИ, ни ее родственники, однако 81-летняя актриса явно не в лучшем состоянии. Как сообщает 5 Канал, сейчас она дома, но не может обходиться без посторонней помощи. Но журналистам ответила, что идет на поправку.

«Все хорошо у меня. Если я с вами разговариваю вот так вот, сидя, то значит, что я выздоравливаю», - улыбнулась на камеру Светлана.

Невестка актрисы Ольга Ивашова сообщила, что семья наняла сиделку, которая будет следить, чтобы Светличная хорошо питалась и вовремя принимала лекарства.