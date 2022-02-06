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31 минуту назад

Светличная не может обходится без сиделки

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная довольно долго не выходит на связь с поклонниками и не участвует в шоу. Как оказалось, звезда фильма «Бриллиантовая рука» несколько месяцев пробыла в больнице. Т

Светличная не может обходится без сиделки
Фото: ТАССТАСС

Точный диагноз Светличной не озвучивают ни СМИ, ни ее родственники, однако 81-летняя актриса явно не в лучшем состоянии. Как сообщает 5 Канал, сейчас она дома, но не может обходиться без посторонней помощи. Но журналистам ответила, что идет на поправку.

«Все хорошо у меня. Если я с вами разговариваю вот так вот, сидя, то значит, что я выздоравливаю», - улыбнулась на камеру Светлана.

Невестка актрисы Ольга Ивашова сообщила, что семья наняла сиделку, которая будет следить, чтобы Светличная хорошо питалась и вовремя принимала лекарства.

Ранее Людмила Поргина, вдова Караченцова, рассказала журналистам передачи «Ты не поверишь» на НТВ, что она повидалась со своей давней знакомой и коллегой Светланой Светличной. Она сообщила, что та находится в депрессии, и как-то отвлечь и развлечь подругу у Поргиной не получилось.

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