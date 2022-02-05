Хлебникова заявила, что не пила перед пожаром

Осенью прошлого года у Марины Хлебниковой случилась беда. У нее сгорела квартира, сама певица сильно пострадала при пожаре. Марина была в коме, долгое время пролежала в больнице. Сейчас она восстанавливается после произошедшего, но впереди еще длительный период реабилитации, информируют dni.ru.

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Ходит множество слухов о том, что именно стало причиной пожара. Некоторые СМИ пишут о том, что звезда в тот день переборщила с алкоголем и уснула с непотушенной сигаретой.

Хлебникова огорчена подобной трактовкой событий. В сторис инстаграма певица сообщила, что не понимает, откуда появилась подобная информация, ведь анализы, взятые в больнице, не подтвердили наличия алкоголя у нее в крови.

Певица Марина Хлебникова обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру под видом сотрудника ГБУ «Жилищник» пришел журналист со скрытой камерой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора певицы Данилу Прайса.