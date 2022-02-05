Хлебникова заявила, что не пила перед пожаром

Осенью прошлого года у Марины Хлебниковой случилась беда. У нее сгорела квартира, сама певица сильно пострадала при пожаре. Марина была в коме, долгое время пролежала в больнице. Сейчас она восстанавливается после произошедшего, но впереди еще длительный период реабилитации, информируют dni.ru.
Ходит множество слухов о том, что именно стало причиной пожара. Некоторые СМИ пишут о том, что звезда в тот день переборщила с алкоголем и уснула с непотушенной сигаретой.
Хлебникова огорчена подобной трактовкой событий. В сторис инстаграма певица сообщила, что не понимает, откуда появилась подобная информация, ведь анализы, взятые в больнице, не подтвердили наличия алкоголя у нее в крови.
Певица Марина Хлебникова обратилась в полицию после того, как к ней в квартиру под видом сотрудника ГБУ «Жилищник» пришел журналист со скрытой камерой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на директора певицы Данилу Прайса.
Прайс рассказал, что Хлебникова ждала работника «Жилищника», чтобы проконсультироваться по поводу ремонта, поэтому сразу впустила в квартиру журналиста, чья легенда «удачно» совпала с реальностью.