Повереннова показала «изнанку» омоложения

Дарья Повереннова в инстаграме выложила «шок-контент»: свои снимки в процессе процедуры омоложения. В области подбородка у актрисы вколоты множество игл – таким образом делается омолаживающая процедуры – введение под кожу мезонитей .

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Шок-контент. Мезонити — мой фаворит в бьюти-процедурах. Малоинвазивная процедура, без особой реабилитации, с хорошим эффектом. Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать», - рассказала актриса.

Страшновато выглядящая процедура призвана поддерживать аккуратный овал лица. Дарья сообщила, что на самом деле она не слишком болезненна, поскольку косметолог применяет специальную обезболивающую мазь.

Повереннова прекрасно выглядит в свои почти 50 лет. Звезда ранее говорила, что никогда не хотела увеличивать губы – по ее словам, их прекрасно можно подкорректировать при помощи карандаша и помады. А выступающие скулы у нее с детства – такое строение лица. Впрочем, актриса вовсе не противница пластической хирургии и допускает в будущем при необходимости обращение к хирургам.

Фолловеры поблагодарили звезду за честность и искренность.