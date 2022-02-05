Повереннова показала «изнанку» омоложения

Дарья Повереннова в инстаграме выложила «шок-контент»: свои снимки в процессе процедуры омоложения. В области подбородка у актрисы вколоты множество игл – таким образом делается омолаживающая процедуры – введение под кожу мезонитей .
«Шок-контент. Мезонити — мой фаворит в бьюти-процедурах. Малоинвазивная процедура, без особой реабилитации, с хорошим эффектом. Я поставила на паузу аппаратную косметологию, так как боюсь провоцировать пигмент. Это основная моя боль. Мне сейчас удалось его осветлить, не хочу рисковать», - рассказала актриса.
Страшновато выглядящая процедура призвана поддерживать аккуратный овал лица. Дарья сообщила, что на самом деле она не слишком болезненна, поскольку косметолог применяет специальную обезболивающую мазь.
Повереннова прекрасно выглядит в свои почти 50 лет. Звезда ранее говорила, что никогда не хотела увеличивать губы – по ее словам, их прекрасно можно подкорректировать при помощи карандаша и помады. А выступающие скулы у нее с детства – такое строение лица. Впрочем, актриса вовсе не противница пластической хирургии и допускает в будущем при необходимости обращение к хирургам.
Фолловеры поблагодарили звезду за честность и искренность.
«Молодец вы Дарьюшка... ни одну актрису не видела в таком виде…пусть вам все это будет во благо. Восхищаюсь вами», «Спасибо за такие честные фото. И без косметики Супер выглядите».