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1 час назад

Новые снимки Пугачевой восхитили поклонников

Максим Галкин нередко балует подписчиков фото-и видеоотчетами из жизни обитателей Замка в деревне Грязь. В кадре – его любимая супруга и любимые дети. Пользователи сети отмечают, что в последнее время Алла Борисовна прекрасно выглядит, она помолодела, постройнела, и новый цвет волос ей очень к лицу.

Новые снимки Пугачевой восхитили поклонников
Фото: InstagramInstagram

А еще Примадонна выглядит счастливой, что, несомненно, ее тоже красит.

На этот раз Максим показал Аллу с малышами в интерьере большого холла. Пугачева в пальто и уличной обуви – то ли только что вошла в дом, то ли собралась выходить на улицу. Дети прижались к ней, Гарри держит в руках какую-то конструкцию, напоминающую удочку с гигантскими крючками.

«Гарик собрался на рыбалку», - сообщил Галкин.

Подписчики оставляют восторженные комментарии.

«Алла-куколка!», «Алла с каждым днем все краше», «Алла Борисовна просто красавица!», «Как же я люблю Вашу семью. Все такие молодцы!», «какая Борисовна прелестная, свежая и красивая», «Как всё красиво, спокойно и искренне».

Некоторые не отказали себе в удовольствии подшутить над счастливым мужем и отцом.

«Боже, опять какую-то девушку домой привел. Сейчас Алле напишем».

Грязь — деревня в Одинцовском районе Московской области. В начале 2010-х годов Пугачева и Галкина купили там участок площадью 128 соток с домом, «замком», площадью 2,3 тысячи квадратных метров. В 2019 году стало известно, что они приобрели несколько участков, прилегающих к их участку.
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