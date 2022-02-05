Новые снимки Пугачевой восхитили поклонников

Максим Галкин нередко балует подписчиков фото-и видеоотчетами из жизни обитателей Замка в деревне Грязь. В кадре – его любимая супруга и любимые дети. Пользователи сети отмечают, что в последнее время Алла Борисовна прекрасно выглядит, она помолодела, постройнела, и новый цвет волос ей очень к лицу.

Фото: Instagram Instagram

А еще Примадонна выглядит счастливой, что, несомненно, ее тоже красит.

На этот раз Максим показал Аллу с малышами в интерьере большого холла. Пугачева в пальто и уличной обуви – то ли только что вошла в дом, то ли собралась выходить на улицу. Дети прижались к ней, Гарри держит в руках какую-то конструкцию, напоминающую удочку с гигантскими крючками.

«Гарик собрался на рыбалку», - сообщил Галкин.

Подписчики оставляют восторженные комментарии.

«Алла-куколка!», «Алла с каждым днем все краше», «Алла Борисовна просто красавица!», «Как же я люблю Вашу семью. Все такие молодцы!», «какая Борисовна прелестная, свежая и красивая», «Как всё красиво, спокойно и искренне».

Некоторые не отказали себе в удовольствии подшутить над счастливым мужем и отцом.