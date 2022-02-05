«Минус 10 килограммов!»: Михайлов восстанавливается после операции

Стас Михайлов в конце января перенес операцию по удалению аппендицита.
«… год начался бурно... Человек не застрахован от того, что может попасть в больницу — вот и со мной это произошло. Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади», - рассказывал ранее актер.
Теперь супруга певца Инна выложила фотографию, на которой видно, что Стас после хирургического вмешательства заметно похудел.
«Минус 10 килограммов!»: гордо сообщила Инна.
После удаления аппендицита пациенты должны придерживаться довольно строгой диеты. Исключены жирные, жареные, тяжелые блюда. Но зато есть возможность и стимул перейти на здоровое питание.
Несколько лет назад Михайлова госпитализировали перед концертом в Ставрополе. Его директор позже рассказал, что у певца произошел резкий скачок давления и случился гипертонический криз после 12 выступлений подряд.