На юбилей Лещенко нельзя было попасть без тестирования на ковид

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отпраздновал свое 80-летие в кругу в банкетном зале Lotte Hotel. Именинник, в свое время тяжело переболевший коронавирусом, к организации торжественного мероприятия подошел с высокой степенью ответственности. Все приглашенные прошли на входе в банкетный зал экспресс-тестирование на коронавирус.
СМИ умалчивают, были ли случаи, когда тесты показывали положительный результат. Во всяком случае, зал был полон. Поздравить мэтра эстрады пришли Игорь Крутой, Николай Басков, Владимир Винокур, Александр Розенбаум,Олег Газманов, Александр Буйнов, Зара, Лариса Долина, Леонид Якубович и многие другие российские звезды. А Наташа Королева разместила в инстаграме подробный видеоотчет с праздника
На стол Лещенко не поскупился. Черная икра, различные закуски, экзотические фрукты и традиционный «Оливье» - всего было вдоволь. Напитков также был большой выбор, но, судя по видео, гости предпочитали водку.
Юбиляр пел для гостей, пел вместе с гостями, и гости исполняли песни для юбиляра. Бомонд веселился от души. Как пишет «Экспресс газета», по самым скромным подсчетам, на торжество Лев Валерьянович потратил около пяти миллионов рублей.
Эстрадный певец Лев Лещенко родился февраля 1942 года в Москве в семье кадрового военного. Его мать умерла, когда ему было всего 1,5 года. Растить мальчика помогали бабушка и дедушка.
После службы в армии Лев Лещенко поступил на факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).
В 1967 году он стал артистом-солистом Московского государственного театра оперетты. А 1975 году Лещенко исполнил песню "День Победы", которая стала строевой в советской и российской армии. По подсчетам самого маэстро, им записано около 600 песен.