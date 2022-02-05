На юбилей Лещенко нельзя было попасть без тестирования на ковид

Народный артист РСФСР Лев Лещенко отпраздновал свое 80-летие в кругу в банкетном зале Lotte Hotel. Именинник, в свое время тяжело переболевший коронавирусом, к организации торжественного мероприятия подошел с высокой степенью ответственности. Все приглашенные прошли на входе в банкетный зал экспресс-тестирование на коронавирус.

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На стол Лещенко не поскупился. Черная икра, различные закуски, экзотические фрукты и традиционный «Оливье» - всего было вдоволь. Напитков также был большой выбор, но, судя по видео, гости предпочитали водку.

Юбиляр пел для гостей, пел вместе с гостями, и гости исполняли песни для юбиляра. Бомонд веселился от души. Как пишет «Экспресс газета», по самым скромным подсчетам, на торжество Лев Валерьянович потратил около пяти миллионов рублей.

Эстрадный певец Лев Лещенко родился февраля 1942 года в Москве в семье кадрового военного. Его мать умерла, когда ему было всего 1,5 года. Растить мальчика помогали бабушка и дедушка.

После службы в армии Лев Лещенко поступил на факультет музыкальной комедии Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства – ГИТИС).