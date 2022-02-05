Владимир Соловьев считает, что скандальное поведение болельщиков из Украины во время матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу против России обернулось для их команды разгромным проигрышем. Об этом пишет «РБ Спорт».

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Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы в адрес российской команды и России в целом.

За минуту до конца матча российский вратарь Дмитрий Путилов отразил пенальти от игрока сборной Украины Петра Штоурма.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

«Думаю, украинцы погубили сами себя. Когда устраиваешь на трибуне такое, ты пытаешься обидеть футбольного бога. Наши забили потрясающий третий гол. Наверное, это лучший гол турнира!», — сказал Соловьев.

Телеведущий уверен, что украинскую команду ждут санкции

«Кричалки украинских фанатов? Это показывает их уровень культуры. Будут санкции против украинской команды. Обязаны быть! В таких случаях на федерацию всегда накладываются штрафы. Они попрыгали, а мы их уделали»,- подытожил Соловьев.

Телеведущий журналист Владимир Соловьев после двухчасового интервью с президентом Белоруссии поведал журналистам о подарках, с которыми он уезжает от последнего. Видео его ответа опубликовало в своем Telegram-канале агентство «БЕЛТА».