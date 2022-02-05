«Я – подкаблучник, и мне не зазорно»: Гришечкин задаривает Бичарову

«Моя девочка столько натерпелась на программе. Она так плакала и переживала, что я хотел ее порадовать. Она давно мечтала об этих вещах, а для меня это не проблема. Зато вы бы видели ее глаза в тот момент, когда я подарил ей это. Пока могу, я буду радовать ее и баловать», сообщил Гришечкин.