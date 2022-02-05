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31 минуту назад

«Я – подкаблучник, и мне не зазорно»: Гришечкин задаривает Бичарову

Вячеслав Гришечкин, звезда сериала «Солдаты», ухаживает за своей возлюбленной Дианой Бичаровой красиво. Руки Дианы актер попросил прямо со сцены после спектакля. А после участия в программе «На самом деле», где Бичарову выставили в невыгодном свете, для утешения преподнес любимой рысью шубку стоимостью миллион рублей и бриллиантовый комплект известной марки за три миллиона.

«Я – подкаблучник, и мне не зазорно»: Гришечкин задаривает Бичарову
Фото: InstagramInstagram

«Моя девочка столько натерпелась на программе. Она так плакала и переживала, что я хотел ее порадовать. Она давно мечтала об этих вещах, а для меня это не проблема. Зато вы бы видели ее глаза в тот момент, когда я подарил ей это. Пока могу, я буду радовать ее и баловать», сообщил Гришечкин.

Влюбленная пара планирует скорую свадьбу, - пишет «Собеседник».

«Свадьбой полностью занимается Диана, хотим сыграть её ближе к лету. Моя любимая, как любая девушка, хочет шикарную свадьбу, она очень любит праздники. А я хочу, чтобы ей было хорошо. В наших отношениях я – подкаблучник, и мне не зазорно это говорить», - признался актер.

Четыре года назад жена Гришечкина скончалась от онкологического заболевания после 25 лет брака. Спустя годы депрессии артист был замечен в компании новой избранницы – продюсера Дианы Бичаровой.

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